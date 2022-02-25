О. Хлякина: Липецкая область оказывает помощь беженцам из Донбасса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побеседовала с прибывшими в регион беженцами из Донецкой области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области пообщалась в режиме видео-конференц-связи с прибывшими в регион беженцами из Донецкой области — матерями с детьми.

«В санаторий «Лесная сказка» приехали 122 ребенка. Это дети от грудничкового возраста до подросткового», — рассказала сенатор.

В разговоре с беженцами Оксана Хлякина подробно интересовалась всеми подробностями и условиями их пребывания. Собеседники благодарили за теплый прием, выражали признательность за комфортные условия размещения.

Беженцам оказывается первая медицинская и психологическая помощь. Проводится тестирование на коронавирус

«Беженцам оказывается первая медицинская и психологическая помощь. Проводится тестирование на коронавирус. Важно, чтобы люди понимали, что у них есть крыша над головой, питание, все для нормального проживания», — добавила законодатель.

Сенатор подчеркнула, что в санатории все подготовлено с соблюдением противоэпидемических требований. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости.

«Около 300 детей из Донбасса продолжат учебу в Липецкой области. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками. Обучение в школах региона планируется начать с 28 февраля текущего года», — сообщила Оксана Хлякина.

Также сенатор провела встречу с главами Задонского, Чаплыгинского и Липецкого муниципальных районов Липецкой области. Обсуждались вопросы размещения беженцев в этих районах и оказание необходимой им помощи.

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