Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#От первого лица#Луна-25#НПО Лавочкина#МКС#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия#Сфера#Центр Хруничева#ЦНИИмаш25.02.2022 11:22

От первого лица: Дмитрий Рогозин о 30-летнем пути современной российской космонавтики

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в день 30-летия создания Российского космического агентства рассказал о достижениях и проблемах современной ракетно-космической отрасли России. Публикуем тезисы интервью, которое выйдет на Первом канале.

О трудностях отрасли после распада СССР

«Развал Советского Союза привёл к остановке перспективных программ, которые предоставляли отечественной космонавтике совершенно уникальные возможности в исследовании и освоении как ближнего, так и дальнего космоса. Сюда можно отнести программу „Энергия — Буран“ и многофункциональную аэрокосмическую систему „Воздушный старт“. Неимоверными усилиями удалось сохранить пилотируемую космонавтику и обеспечить надёжность техники».

О влиянии на отрасль событий на Украине

«Мощный удар был нанесён по отрасли в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Это привело к распаду глубокой, уходящей корнями ещё в советский период, российско-украинской кооперации в космической сфере. К примеру, КБ „Южное“ и „Южмаш“ в Днепропетровске были ключевыми предприятиями в проекте „Морской старт“ и изготовлении ракеты-носителя „Зенит“, в которой насчитывалось более 70 % российских комплектующих. Разрыв отношений привёл к приостановке проекта. Отказ Украины поставлять нам комплектующие в рамках других проектов был компенсирован программой импортозамещения».

Об идее формирования Госкорпорации «Роскосмос»

«В советский период многие ракетно-космические фирмы формировались самостоятельно, как некие натуральные хозяйства. Этому способствовал мощный авторитет их руководителей — Королёва, Янгеля, Уткина, Челомея, Глушко. В этом плане советская космонавтика была собранием промышленных „княжеств“. Для Российской Федерации это немыслимая история. Поэтому появилась и была воплощена в жизнь идея формирования единой корпорации, в рамках которой мы удалили совершенно ненужный параллелизм работ, сохранив при этом конкуренцию между конструкторскими школами».

О происходящих в отрасли важных событиях

«За последние три года в отрасли произошли важные вещи. Во-первых, доведены до ума проекты, которые не были реализованы ранее по организационным или волевым причинам. Характерные примеры — запуск модуля „Наука“ и строительство космодрома Восточный.

Во-вторых, продолжается реализация перспективных проектов: новый пилотируемый корабль, новые ракеты-носители „Ангара“ и „Союз-5“. Создаётся метановый двигатель РД-0169. Буквально перед Новым годом осуществлены огневые испытания водородного двигателя РД-0146 для верхней ступени ракеты „Ангара“ (кислородно-водородный разгонный блок КВТК для „Ангары-А5М“ и „Ангары-А5В“. — Ред.). Мы не стоим на месте, мы двигаемся вперёд».

О новом поколении конструкторов

«В этом году нас ждет решающий рывок в сторону дальнего космоса — миссия „Луна-25“. Коллектив НПО имени Лавочкина (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“), задействованный в проекте — это молодёжь. Это молодые конструкторы, которым никто из старшего поколения не передавал опыт прежних советских лунных миссий. И вот когда мы реализуем эту миссию — посадим аппарат на Южном полюсе Луны — можно будет уверенно сказать, что у нас появились настоящие инженеры — не по дипломам, а по совершенному проекту. Эти люди будут по праву гордиться тем, что им лично удалось сделать».

О Международной космической станции

«МКС перешагнула середину своего жизненного срока, а то и больше. В этом и кроется проблема: нам бы не хотелось, чтобы экипаж занимался поддержанием работоспособности станции вместо научных экспериментов. С каждым годом количество проблем будет нарастать, а значит будут расти риски для безопасности экипажа. Вместе с этим, МКС имеет колоссальные ограничения. Мы не можем использовать её для углублённого изучения Земли, обеспечения координации с орбитальными группировками, исследования ближнего и дальнего космоса, в том числе в рамках программы астероидно-кометной опасности. С МКС мы видим только 15 % территории России».

О Российской орбитальной служебной станции

«Мы хотим, чтобы новая станция имела другую орбиту — наклонение не 51,6 градуса, как у МКС, а 97–98 градусов. Это позволит ей облетать полностью весь земной шар каждые двое суток, а над полюсами и, прежде всего, над Арктикой она будет находиться каждые 1,5 часа. Внешний борт станции будет оборудован аппаратурой наблюдения Земли и дальнего космоса. В декабре 2021 года мы выделили РКК „Энергия“ (входит в Роскосмос) финансирование на начало эскизного проектирования станции. Первый модуль — Научно-энергетический — физически уже создан».

О финансировании научного космоса

«В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру — „Венера-Д“. Выделили средства на новые лунные аппараты — орбитальный „Луна-26“ и тяжелый посадочный „Луна-27“. Развёртываем работы по новой космической обсерватории „Спектр-УФ“. В прошлом году мы при поддержке Президента РФ защитили финансирование для развития научного космоса».

О запуске новых спутников

«В конце 2022 года планируем запустить первый демонстрационный аппарат новой многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» — «Скиф» для широкополосного доступа в Интернет. Также в этом году мы планируем начать работу по созданию четырёх космических аппаратов «Экспресс-РВ».

О работах в интересах обороны России

«В этом году мы должны завершить работы по переоснащению стратегических ядерных сил. Эта программа займёт несколько лет, но начало данной работы в этом году будет положено. Это крайне важная тема, я порядка 70–80% своего времени занимаюсь именно этим вопросом».

О финансовом состоянии предприятий отрасли

«Мы столкнулись с колоссальной проблемой, запущенностью этого вопроса в предыдущие годы. РКК „Энергия“ и особенно Центр Хруничева (входит в Роскосмос), который испытывал такие трудности, сейчас выплывают из этой финансовой ямы. Мы очень рады стабильной программе финансового оздоровления этих предприятий».

О новом пилотируемом корабле

«У нас сейчас изготовлены несколько макетов этого корабля для динамических и статических испытаний, проверяем на прочность корпус. Часть этих макетов находится уже не в РКК „Энергия“, а в головном научно-исследовательском институте — ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), где как раз воздействуют на корабль теми нагрузками, которые ему предстоят на орбите. Корабль должен получиться уникальный: ресурс до трёх полётов к Луне либо до 10 полётов на низкую околоземную орбиту. Его штатным носителем будет тяжёлая ракета „Ангара“.

В конце 2023 года мы начнём испытывать систему аварийного спасения: отстрел корабля с ракеты, стоящей на земле; отстрел при максимальном воздушном потоке на высоте 10–12 км над землёй с дальнейшей отработкой системы мягкой посадки. А дальше — запуски этого корабля на орбиту. Я недавно посещал РКК „Энергия“ и видел корпус лётного корабля, который будет испытан в космосе».

О полностью многоразовой ракете

«Мы рассматриваем вариант уникальной ракеты среднего класса, которая будет абсолютно многоразовой. То есть не только первая ступень будет несколько раз использоваться, а вся конструкция носителя. В этом году мы запустим поэтапное финансирование проекта».

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