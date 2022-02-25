Оперативники пресекли в Ростове-на-Дону деятельность подпольного казино

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Отделения № 13 ОЭБиПК УМВД России по городу Ростову-на-Дону пресечена незаконная игорная деятельность в Ростове-на-Дону.

Оперативниками установлено, что 35-летний житель Родионово-Несветайского района вместе с неустановленными лицами организовал игорную деятельность в одном из помещений в Ворошиловском районе донской столицы. Задержанный проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

При проведении обысков из игрового зала сотрудники органов внутренних дел изъяли один покерный стол, денежные средства, мобильные терминалы связи, 10 комплектов игральных карт, данные о проведении банковских платежей, игральные фишки, общим номиналом около двух миллионов рублей, а также иные предметы, предназначенные для проведения азартных игр.

По материалам собранным полицейскими в отношении подозреваемого следователями следственного отдела по ворошиловскому району города Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Санкциями данной указанной статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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