Около тысячи человек приняли участие в акции «Быть здоровым – это модно!»

Source: Russia Ministry of Sport

В День защитника Отечества Подмосковный город Красногорск стал центром уникальной всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!».

К этому семейному празднику спорта и здорового образа жизни присоединилось около тысячи человек из семи регионов России. Мероприятие прошло в формате телемоста между участниками акции из Красногорска, Тюмени, Симферополя, Ульяновска, Кургана, Архангельска и Улан-Удэ.

На каждой площадке проводились соревнования с элементами кроссфита и воркаута, в которых спортсмены должны были продемонстрировать свою физическую подготовку, силовые навыки, выносливость и смекалку.

Главным событием мероприятия стала уникальна акция – все участники телемоста одновременно опрокинули на себя вёдра с ледяной водой.

В качестве почётных гостей акцию в Красногорске посетили чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников, 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ирина Гладкая, профессиональный боец ММА Максим Новосёлов и спортивный блогер Максим «Топор» Щербаков.

Для участников и зрителей также была подготовлена яркая развлекательная программа: танцевальное шоу от коллектива «Группа захвата», шоу рестлинга Russian Profession Wrestling и яркое неоновое шоу «Хищники света». Кроме того, на площадке в Красногорске прошли мастер-классы и показательные выступления от знаменитых спортсменов. Для всех желающих были предусмотрены согревающий чай и горячий обед.

Мероприятие организованно спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а также администрации городского округа Красногорск.

Пресс-служба Минспорта России

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