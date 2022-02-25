Обвиняемый в распространении наркотиков на территории трех субъектов Российской Федерации в составе преступного сообщества предстанет перед судом

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Следственным департаментом МВД России при оперативном сопровождении сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области во взаимодействии с УФСИН России по г. Москве и Росфинмониторингом окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению активного участника преступного сообщества, осуществлявшего незаконный сбыт наркотических средств на территории трех субъектов Российской Федерации. Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследованием установлено, что преступное сообщество существовало с августа 2015 года по август 2020 года в форме нескольких структурных подразделений, организовавших сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Калужской, Рязанской и Тульской областей через интернет-магазины.

Запрещенные вещества доставлялись в эти регионы курьерами, а затем помещались в тайники-закладки. Оплата производилась через электронные платежные системы. Общение между участниками преступного сообщества, а также с покупателями осуществлялось посредством электронной переписки, исключавшей их личный контакт.

В ноябре 2017 года 24 сообщника – активные участники и руководитель структурного подразделения были задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 35 килограммов наркотических средств синтетического происхождения и психотропных веществ.

Следователем Следственного департамента МВД России выявлено 73 эпизода тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных криминальной организацией. Задержанным в соответствии с ролью каждого предъявлено обвинение по статьям 210, 228.1 и 174.1 УК РФ.

Уголовное дело в отношении этих фигурантов было выделено в отдельное производство. В марте 2020 года с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе дальнейшего расследования, которое проводилось в отношении организатора преступного сообщества и иных соучастников, скрывшихся от следствия, было установлено, что с июля 2019 по август 2020 года в состав криминальной организации были вовлечены еще 10 лиц. Организатором и руководителем преступного сообщества, а также руководителем его структурного подразделения – интернет-магазина в числе новых сообщников был привлечен и обвиняемый. Уголовное дело в отношении данного фигуранта также было выделено в отдельное производство.

Следователем Следственного департамента МВД России установлено, что указанный активный участник преступного сообщества может быть причастен к совершению 80 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также легализацией денежных средств на общую сумму более трех миллионов рублей, полученных в результате осуществления преступной деятельности.

Расследование указанного уголовного дела представляло особую сложность ввиду организованного и межрегионального характера деятельности, множественности преступлений, совершенных обвиняемымис использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Проведен значительный объем следственных и процессуальных действий: допрошены более 280 свидетелей, назначены и проведены более 120 экспертиз, включая химические, дактилоскопические, генетические, трасологические, фоноскопические, автороведческие и компьютерно-технические. Также осуществлено более 40 осмотров и анализов: переписок в интернет-мессенджерах обвиняемых, аудиозаписей телефонных переговоров, информации о движении денежных средств обвиняемых, подтверждающих причастность к незаконному сбыту наркотических средств в составе преступного сообщества.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 328 томов, с утвержденным первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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