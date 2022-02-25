Н. Журавлев: Роль парламентов в решении глобальных вопросов мировой повестки возрастает

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил на пленарном заседании Форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил в Душанбе на пленарном заседании Форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

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Парламентарий отметил, что в рамках подготовки к Форуму была проведена масштабная работа. В частности, осенью прошлого года прошли заседания межпарламентской Комиссии по сотрудничеству и пять «круглых столов».

Николай Журавлев остановился на основных темах российско-таджикистанского межпарламентского диалога и его направленности. Прежде всего, это дальнейшее развитие межпарламентского взаимодействия России и Таджикистана. «Очевидно, что роль парламентов в решении глобальных вопросов мировой повестки возрастает. Мы видим, что расширяются возможности парламентской дипломатии, повышается ответственность за принятые решения, а главное — за мониторинг их реализации».

Сенатор указал, что благодаря регулярным встречам парламентариев России и Таджикистана происходит развитие и укрепление нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Мы обязательно продолжим и впредь углублять конструктивное взаимодействие, используя механизмы и возможности парламентской дипломатии, наше тесное сотрудничество в международных парламентских организациях, среди которых Межпарламентский союз, Азиатская парламентская Ассамблея, ПА ОБСЕ».

VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Валентина Матвиенко

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Николай Журавлев

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Фарид Мухаметшин

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Дмитрий Азаров

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Дмитрий Азаров

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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По его словам, не менее значимая тема для обсуждения — развитие экономических связей и торговли между Россией и Таджикистаном. «На сегодняшний день двусторонний товарооборот показывает хорошую динамику, и важно продолжать работу по его наращиванию. В Таджикистане уже действует порядка 300 предприятий с российским участием, относящихся к малому и среднему бизнесу».

Парламентарий отметил, что развитию двустороннего взаимодействия способствует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Хорошие возможности для укрепления экономического сотрудничества открывают и ускоренные процессы евразийской интеграции. Активно развивается взаимодействие Республики Таджикистан с Евразийским экономическим союзом.

Николай Журавлев затронул тему межрегионального сотрудничества, в том числе в области агропромышленного комплекса. Более 70 субъектов Российской Федерации заключили свыше 80 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах. «Интерес российских регионов к сотрудничеству с Таджикистаном продолжает расти. Наша задача как парламентариев не только содействовать подписанию новых соглашений, но и взять на контроль реализацию уже подписанных».

Николай Журавлев коснулся темы сотрудничества в культурно–гуманитарной сфере, а также социально-значимых направлений партнерства, которые касаются строительства и материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений в Республике Таджикистан, обеспечения условий для школьников, обучающихся по российской программе.

«Взаимный интерес представляют проекты, направленные на поддержку русского языка. С нетерпением ждём открытия русских школ в пяти городах Таджикистана. Обсуждаем вопросы их комплектации преподавательским составом. На этом направлении у нас есть значимые достижения. Как отметила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, под эгидой российско-таджикистанского парламентского сотрудничества уже пять лет реализуется проект «Российский учитель за рубежом», успехи которого впечатляют», — сказал Николай Журавлев.

По его словам, в нынешнем учебном году уже порядка пятидесяти учителей из России приехали в Таджикистан, чтобы помочь с преподаванием на русском языке. «Это практически в 2 раза больше, чем в начале проекта. Проект развивается, ширится, обретает новые грани».

Николай Журавлев пожелал участникам Форума плодотворной работы и призвал их к активному взаимодействию.

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