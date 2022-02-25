Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика25.02.2022 08:24

Модернизация универсального компьютерного стенда робототехнических систем

В журнале «Пилотируемые полеты в космос» (№ 4(41)/2021) размещена статья «Предпосылки и результаты модернизации универсального компьютерного стенда робототехнических систем», авторами которой выступили В. А. Дикарев, В. А. Довженко, Э. В. Никитов, Ю. С. Чеботарев. Публикация адресована тем, кто интересуется темой освоения ближнего и дальнего космоса с использованием робототехнических систем (РТС).

Роботы могут взять на себя задачи, связанные с выполнением технического обслуживания пилотируемых космических комплексов, выполнением трудоемких, рутинных и опасных операций космического полета.

«В настоящее время значительный интерес вызывает дистанционное управление антропоморфными роботами, что предполагает передачу человеком-оператором задающих воздействий антропоморфному роботу в копирующем режиме», − отмечается в статье.

Уже более десяти лет Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина активно участвует в научно-техническом сопровождении создания и экспериментальной отработки робототехнических систем космического назначения. Результатом этой работы стало появление универсального компьютерного стенда робототехнических систем на базе единого комплекса программно-аппаратных средств моделирования и визуализации виртуальных интерактивных 3D-моделей роботов и их внешнего окружения.

Наличие стенда позволило использовать его функционал для подготовки космонавтов к управлению робототехнических систем космического назначения (как физическим роботом, так и его виртуальной моделью) в копирующем режиме, а также открыло возможности для исследования и наземной отработки космонавтами эргатической системы «космонавт — РТС — среда деятельности».

Однако уже в начале эксплуатации универсального компьютерного стенда стали появляться новые идеи и рациональные предложения о внесении ряда изменений в конструкции составных частей стенда и доработки его программного обеспечения, дооснащения дополнительными рабочими местами участников процессов подготовки и исследований в целях улучшения его функциональных и исследовательских возможностей.

В статье рассматриваются особенности создания этого стенда, проведен анализ его экспериментальной отработки и использования в процессе проведения исследований и подготовки космонавтов, выявлены предпосылки к проведению модернизации. Представлены результаты проведенных изменений в составных частях стенда и дооснащения его новыми элементами.

Подробности — на страницах журнала «Пилотируемые полеты в космос».

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