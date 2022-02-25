И. Святенко: Для достижения поставленных национальных целей нужно продолжить поиск новых инструментов

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провела совещание об итогах реализации в 2021 году национальных проектов в социальной сфере.
В Комитете СФ по социальной политике обсудили итоги реализации в 2021 г. национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» и достижение их целевых показателей. Совещание на эту тему провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы
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Сенатор назвала принятые в рамках нацпроектов меры востребованными и актуальными, заявив о важности сохранения тех механизмов, которые хорошо себя зарекомендовали, и о необходимости продолжения поиска новых инструментов в достижении поставленных национальных целей.
Инна Святенко напомнила, что по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2021 г. был дан перечень поручений о корректировке и «донастройке» проектов «Демография» и «Здравоохранение».
«Совету Федерации как палате регионов важно понимать, какая нагрузка возлагается на субъекты РФ по достижению целевых показателей нацпроектов в быстро меняющейся эпидемиологической ситуации», — продолжила парламентарий.
Она подчеркнула недопустимость формального подхода к реализации нацпроектов и заявила о необходимости предупреждения рисков недостижения поставленных целей. «За каждым показателем «на бумаге» стоит жизнь, здоровье и благополучие наших граждан», — сказала Инна Святенко.
В ходе мероприятия его участники обсудили федеральные проекты, входящие в нацпроект «Здравоохранение», в том числе меры по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также мероприятия по модернизации первичного звена.
Инна Святенко
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Совещание Комитета СФ по социальной политике
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Совещание Комитета СФ по социальной политике
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Были заслушаны итоги реализации в 2021 г. федеральных проектов «Содействие занятости» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова обратила отдельное внимание на реализацию федерального проекта «Старшее поколение». Речь также шла о федеральных проектах «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни».
В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Александр Росляков, заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова и аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, представители профильных министерств, а также субъектов Российской Федерации.