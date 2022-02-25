И. Петина: Некоммерческий сектор становится мощным ресурсом для качественного улучшения жизни людей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Рязанской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Мероприятие прошло в Рязанском районе Рязанской области.

некоммерческий сектор становится мощным ресурсом для защиты прав и свобод человека, качественного улучшения жизни людей

«С каждым годом растет количество некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, расширяется поле их деятельности. На наших глазах некоммерческий сектор становится мощным ресурсом для защиты прав и свобод человека, качественного улучшения жизни людей», — сказала Ирина Петина.

По ее словам, Ресурсный центр открыт в рамках реализации государственной политики по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на базе «Районного межпоселенческого организационно-методического центра культуры и туризма». В центре утвержден план мероприятий по поддержке СО НКО, в числе которых работа специалистов по подготовке социальных проектов и оформлению грантовых заявок, представление консультаций бухгалтера, юридическое и экономическое сопровождение в ходе реализации проектов, а также продвижение НКО в средствах массовой информаций и социальных сетях.

«Отрадно видеть развитие нашей совместной инициативы с правительством Рязанской области по поддержке НКО, которая реализуется на базе Дома общественных организаций и продолжает свое развитие в виде открытия Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Центр является базовым элементом формирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО», — резюмировала парламентарий.

Ирина Петина приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1 из 4

Ирина Петина приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2 из 4

Ирина Петина приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3 из 4

Ирина Петина приняла участие в открытии Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

4 из 4

«Благодаря этому некоммерческий сектор и общественные инициативы в Рязанском районе получат новый импульс для развития, а Ресурсный центр станет объединяющей площадкой для всех активных и инициативных жителей района», — уверена Ирина Петина.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, представители администраций муниципальных образований, руководители ресурсных центров по поддержке социально ориентированных НКО региона, представители некоммерческих организаций.

MIL OSI