Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6625.02.2022 15:00

«Защитный композит» на орбите

С прибытием грузового корабля «Прогресс МС-19» на Международной космической станции начинается очередной этап реализации российской программы научно-прикладных экспериментов. Одним из важнейших направлений технологических и медико-биологических исследований на околоземной орбите является поиск эффективных методов защиты человеческого организма от влияния космической радиации во время будущих пилотируемых экспедиций за пределы магнитного поля нашей планеты.

В настоящее время одной из серьезных проблем космического полета остается негативное воздействие на экипаж солнечных и галактических космических лучей, а также вторичной радиации, возникающей от контакта высокоэнергетических частиц с конструктивными элементами и материалами космических аппаратов. Особое значение этот фактор приобретает в случае долговременных экспедиций, требующих надежной радиационной защиты космонавтов без увеличения массовых и объемных характеристик защитных средств. Научно-технические изыскания в этой области, предусмотренные «Долгосрочной программой целевых работ, планируемых на МКС до 2024 года», включают также и практическую оценку устойчивости перспективных противорадиационных материалов в условиях длительного орбитального полета.

Образец такого материала разработан Белгородским государственным технологическим университетом имени В. Г. Шухова при участии Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина для использования в научной аппаратуре «Защитный композит». Аппаратура представляет собой два комплекта укладок с дозиметрами и контейнерами, изготовленными из специального полимерного композита, не образующего вторичную радиацию в отличие от алюминиевой обшивки космического аппарата.

Эксперимент «Защитный композит», который проводится совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королева (входит в состав Госкорпораиции «Роскосмос»), предусматривает решение следующих задач на борту российского сегмента МКС:

Регистрация поглощенной дозы от ионизирующего излучения как снаружи композитного контейнера, так и под его защитой;

сбор данных о накопленной дозе излучения, прошедшего через полимерный композит определенной толщины;

подтверждение радиационно-защитных свойств полимерного композита, обеспечивающих радиационную безопасность экипажа.

Продолжительность целевой работы «Защитный композит» на МКС планируется в течение полутора лет. После ее завершения результаты эксперимента будут возвращены на Землю для определения возможности использования нового композитного материала в производстве защитных экранов космических кораблей и противорадиационных элементов в костюме космонавтов.

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