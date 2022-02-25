Заместитель начальника ГУТ МВД России посетил Ростовскую область с рабочим визитом

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

С целью оценки принятых мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности прибывающих в Ростовскую область из ДНР и ЛНР беженцев заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Романица посетил объекты транспортной инфраструктуры, входящие в зону оперативного обслуживания Таганрогского и Лиховского линейных отделов МВД России на транспорте.

В ходе визита на железнодорожные станции Таганрог и Лихая, Василий Романица провел рабочие встречи с представителями транспортных и волонтерских организаций, частных охранных предприятий и железнодорожных организаций, проверил несение службы сотрудниками транспортной полиции и территориальных ОВД.

Он обратил особое внимание на обеспечение эффективного взаимодействия между всеми задействованными силами и средствами, чья работа направлена на обеспечение безопасности людей, прибывших из соседних республик, сохранности их имущества, своевременного прохождения информации по передвижению и прибытию на объекты железнодорожного транспорта колонн с беженцами. Также генерал-майор Василий Романица потребовал от сотрудников транспортной полиции своевременно реагировать на все обращения, поступающие от граждан.

По итогам визита отмечено, что поставленные перед подразделениями УТ МВД России по СКФО задачи выполняются на должном уровне.

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