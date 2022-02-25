Дорожный спектакль со спецэффектами. В Подмосковье полицейские пресекли криминальный бизнес, связанный с обманом автовладельцев

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» задержаны пять уроженцев ближнего зарубежья, двое из которых ранее судимы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали двое граждан одного из государств – участников СНГ, которые вовлекли в него еще двоих соотечественников и одного россиянина. Злоумышленники на дорогах Подмосковья использовали хитроумную схему. Они догоняли автомобиль под управлением водителя пожилого возраста и подавали знак, что его машина имеет серьезную неисправность. Когда автомобилист останавливался, соучастник просил его открыть моторный отсек и, отвлекая внимание, с помощью шприца выливал на открытый участок работающего двигателя машинное масло, инсценируя задымление.

Аферисты настаивали на том, что машину эксплуатировать нельзя и следует срочно обратиться в ближайший автосервис. В специально арендованном коллегами по криминальному ремеслу гараже они имитировали диагностику и убеждали потерпевших в необходимости дорогостоящего ремонта двигателя. Получив оплату, участники группы на следующий день возвращали автомобиль как полностью восстановленный, однако на самом деле все проведенные ими работы сводились к очистке и шлифовке поверхностей.

С заявлениями о хищении денежных средств в полицию обратились 11 граждан в возрасте от 60 до 75 лет. За замену деталей двигателя каждый из них заплатил от 60 до 95 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке Росгвардии задержали их. По адресам проживания и в мастерской обнаружены квитанции об оплате услуг, более 100 заказ-нарядов на выполнение работ по переборке двигателей внутреннего сгорания, шприцы с масляной жидкостью, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, тетради с бухгалтерскими записями и другие объекты, имеющие доказательственное значение. Также изъят незарегистрированный пистолет Макарова и два магазина с патронами.

Следователем Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 159 и 222 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями и оперативниками полиции проводятся мероприятия по установлению причастности задержанных к аналогичным преступлениям на территории Московского региона. По имеющейся информации, на их счету как минимум 30 эпизодов противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

MIL OSI