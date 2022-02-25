Динамика промышленного производства в январе 2022 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Промышленное производство выросло в январе 2022 года на 8,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).

Позитивная динамика по сравнению с январем 2021 года наблюдалась во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 9,1% к январю 2021 года, обрабатывающие производства – на 10,1%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 2,0%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 0,4%. В январе 2021 года рост объемов показали только энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Отрасли, показавшие в январе 2022 года значительный рост по сравнению с январем 2021 года:

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)60,9%

предоставление сервисных услуг в добывающем секторе – (+)27,0%;

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), – (+)27,5%;

производство продуктов питания – (+)5,0%, напитков – (+)16,9%;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – (+)16,3%;

ремонт машин и оборудования – (+)16,0%;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (+)15,7%;

производство электрического оборудования – (+)13,8%;

производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) – (+)13,2%;

производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) – (+)9,7%;

Снижение объема выпуска продукции в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалось в производстве табачных изделий – (-)5,1%

Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 7,8% (январь 2022 года к январю 2019 года). Обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,0%, сырьевые отрасли – на 1,6%, энергетический сектор – на 3,2%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 20,9%.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост индекса к январю 2019 года показали:

выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – (+)90,4%;

выпуск компьютеров, их комплектующих и периферии – (+)59,3%;

производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (включая станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), – (+)46,9%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)40,4%

ремонт и монтаж техники и оборудования – (+)25,2%;

выпуск резиновых и пластмассовых изделий – (+)25,7%;

производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) – (+)23,9%;

производство мебели – (+)23,8%;

производство текстильных изделий – (+)23,0%;

выпуск электрического оборудования – (+)21,9%.

Рост индекса производства в сырьевом секторе на 1,6% (январь 2022 года к январю 2019 года) связан с увеличением объемов добычи металлических руд на 3,6% и активизацией работы компаний, предоставляющих сервисные услуги при добыче полезных ископаемых на 28,8%. Одновременно, по сравнению с январем 2019 года, на (-)1,1% снизились объемы нефте- и газодобычи, на (-)1,0% – угля, на (-)16,0% – прочих полезных ископаемых.

Данные о динамике промышленного производства в январе коррелируют с итогами исследования Росстата «Деловая активность организаций в январе 2022 года».

В частности, индекс предпринимательской активности в январе вырос в сырьевом секторе до (+)0,3% (в январе 2021 года составлял (-)2,7%, а в декабре 2021 года – (-)0,7%), а в обрабатывающих отраслях – до (+)2,0% (в январе 2021 года – (-)1,7%, а в декабре 2021 года – (-)3,3%).

В обрабатывающих отраслях почти в 2 раза снизилось число пессимистов и значительно вырос процент тех руководителей, кто ожидает роста производства в течение ближайших 3 месяцев (в декабре 2021 года доля оптимистов составляла 22%, доля пессимистов – 11%, в январе 2022 года доля оптимистов выросла до 29%, доля пессимистов сократилась до 6%). В сырьевых отраслях ситуация в январе 2022 года сохранилась на уровне декабря 2021 года.

По сравнению с декабрем 2021 года увеличилось число руководителей, ожидающих улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, – с 16% до 20% в добывающих отраслях и с 23% до 30% – в обрабатывающих. В целом же доля оптимистов превысила количество пессимистов на 16 п.п. в сырьевом секторе (в декабре 2021 года – преимущество оптимистов составляло 9 п.п.) и 24 п.п. в обрабатывающих производствах (в декабре 2021 года – 15 п.п.).

Средний уровень загрузки производственных мощностей в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года вырос на 2 п.п. в добывающих отраслях – с 57% до 59% и на 4 п.п. в обрабатывающих производствах – с 60% до 64%.

Подробно о промышленном производстве в январе 2022 года здесь.

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