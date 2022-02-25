Г. Орденов: Принимаются дополнительные меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провел расширенное заседание межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

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Заседание состоялось в режиме видеосвязи, по результатам реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в городе Норильске 29 мая 2020 года и последующих мероприятий по восстановлению состояния окружающей среды.

Геннадий Орденов отметил, что с момента принятия Федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утверждения рекомендаций совещания прошлого года вступили в силу необходимые подзаконные акты для предупреждения нефтеразливов в будущем.

«Подзаконные акты касаются требований к содержанию планов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), порядка проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации к действиям по выполнению плана ЛАРН, а также методики расчета финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов на суше», — сказал Геннадий Орденов.

Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар сообщил, что 22 апреля 2021 года Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей утвердила методические рекомендации по проведению аттестации на новый вид аварийно-спасательных работ — по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод и территориального моря РФ.

Участники заседания отметили, что с прошлого года профильные федеральные органы исполнительной власти приступили к годовому мониторингу исполнения хозяйствующими субъектами правил и требований к содержанию планов ЛАРН на территории РФ.

На заседании была представлена созданная Национальная ассоциация по предупреждению и ликвидации нефтеразливов. Как ожидается, деятельность этой организации поможет заинтересованным органам государственной власти и бизнесу формировать правовую, социальную, учебную, экономическую и технологическую основы, для развития нефтяной и газовой отраслей. Президентом Ассоциации избрана почетный нефтяник России, член Рабочей группы по вопросам технического регулирования деятельности организаций нефтегазового комплекса Министерства энергетики РФ Ольга Мишина.

В заседании приняли участие сенаторы РФ Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Наролин, НаролинАлександр Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея представители компании «Норильский Никель», представители профильных министерств, ведомств, Экспертного совета Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также представители аварийно-спасательных организаций.

По итогам совещания был подготовлен протокол, куда вошли рекомендации в адрес профильных министерств и ведомств, в частности рекомендовано Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменения в законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды в части стимулирования эксплуатирующих организаций внедрять инновационные технологии, направленные на предупреждение разливов нефти и нефтепродуктов.

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