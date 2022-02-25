Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2022#МКС25.02.2022 17:15

Глава ESA Йозеф Ашбахер о сотрудничестве с Роскосмосом

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер о сотрудничестве с Роскосмосом по проектам Международной космической станции и совместной миссии ExoMars 2022:

«Несмотря на текущий конфликт, сотрудничество в гражданском космосе остается связующим звеном между нами. Европейское космическое агентство продолжает работать над всеми своими программами, включая МКС и кампанию по запуску ExoMars, чтобы выполнить обязательства перед государствами-членами и партнерами. Мы продолжаем следить за развитием ситуации».

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