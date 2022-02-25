Глава Красноярска вручил благодарственные письма инспекторам ДПС, оказавшим помощь женщине, которая потеряла сознание

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Мэр Красноярска Сергей Еремин поблагодарил инспекторов ДПС, вошедших в число народных героев.

В канун Дня защитника Отечества мэр Сергей Еремин встретился с народными героями. Это красноярцы, совершившие добрый поступок, о котором узнал весь город. Среди участников встречи были инспекторы красноярского полка дорожно-патрульной службы Иван Пилютик, Андрей Медведев и Николай Потылицын. В январе они вместе патрулировали Советский район в одном экипаже ДПС и оказали помощь женщине, потерявшей сознание. Полицейские, заметив лежащую на земле женщину, помогли ей подняться, посадили в патрульный автомобиль и вызвали на место бригаду скорой помощи.

«Поступок – слово мужского рода. Спасибо, что вы подтверждаете это своим примером. Позвольте в вашем лице поблагодарить всех мужчин Красноярска за готовность защищать слабого, делиться своим добром и силой духа», – сказал в ходе встречи Сергей Еремин.

Награждение мужчин прошло в соответствующей мужской обстановке – культурно-историческом музее ретро-транспорта и дорожной техники. Глава города поздравил красноярцев с Днем защитника Отечества, вручил благодарности и памятные сувениры. В завершение для героев праздника состоялась экскурсия по музею и фотосессия.

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