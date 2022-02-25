«Газпром» и CNPC обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта поставок газа в Китай по «дальневосточному» маршруту

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 февраля 2022, 12:50

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание в рамках Совместного координационного комитета между ПАО «Газпром» и CNPC под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов взаимодействия компаний. В частности, стороны согласовали даты проведения планово-профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири» весной 2022 года. Было отмечено, что поставки газа по «восточному» маршруту осуществляются с превышением обязательств российской стороны.

Отдельное внимание на совещании было уделено дальнейшим шагам по реализации проекта поставок российского газа в Китай по «дальневосточному» маршруту.

Справка

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае.

В 2014 году «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Торжественная церемония, посвященная началу первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай, состоялась 2 декабря 2019 года.

В феврале 2022 года подписан долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

Управление информации ПАО «Газпром»

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