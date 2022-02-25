В Якутии сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении серии интернет-мошенничеств

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

В январе прошлого года в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы г.Нерюнгри с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило у нее денежные средства.

Выяснилось, что девушка увидела в сети «Инстаграм» объявление о продаже стиральной машины по привлекательной цене. В ходе переписки лжепродавец попросил предоплату за товар, получил от потерпевшей деньги и, как следовало ожидать, перестал отвечать на сообщения.

Позже в территориальные подразделения МВД по Республике Саха (Якутия) стали поступать сообщения, где злоумышленник действовал по схожей схеме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из ОМВД России по Нерюнгринскому району была установлена причастность к совершению данных преступлений неоднократно судимого 24-летнего жителя Приморского края. По предварительным данным, до момента его задержания, жертвами уловок афериста стали еще 6 жителей Якутии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.

Расследование уголовного дела продолжается.



Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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