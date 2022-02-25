В Тюмени сотрудники полиции провели благотворительную акцию

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

В рамках Всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени совместно с волонтерами посетили многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Цель мероприятия – напомнить взрослым о необходимости неукоснительного соблюдения родительских обязанностей.

Родителям и детям участники акции вручили продукты питания, сладости, товары первой необходимости, а также настольные игры для совместного времяпровождения. Стражи правопорядка ответили на вопросы детей о том, как стать полицейскими. Гости рекомендовали подросткам, мечтающим связать свою судьбу с защитой правопорядка, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и старательно осваивать школьную программу.

Сотрудники ПДН призвали родителей помогать детям в учебе, подавать положительный пример в быту, заниматься дополнительным образованием малышей – отдавать их в различные секции, в соответствии с их интересами.

На учете в отделе полиции № 6 состоит 44 семьи. Инспекторы ПНД и участковые уполномоченные на постоянной основе ведут работу с подучётными семьями, проводят различные профилактические мероприятия, беседы и личные встречи, ищут новые формы воздействия на безответственных родителей.

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