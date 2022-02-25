В. Тимченко: Кировская область расширит меры социальной поддержки для многодетных семей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального Законодательного Собрания.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания.

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По словам сенатора, в ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в бюджете на текущий год и плановый период двух последующих лет, поправки в Устав Кировской области, разработанные в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Также был принят один из основных документов повестки — закон «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области», расширяющий меры социальной поддержки для многодетных семей и предоставляющий им возможность получать взамен бесплатного земельного участка единовременную денежную выплату. «Выплата будет предоставляться однократно и носит целевой характер. Данная мера поможет многодетным семьям в улучшении их жилищных условий и станет очередным этапом реализации социальных обязательств в регионе», — отметил Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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Вячеслав Тимченко принял участие в пленарном заседании регионального Законодательного Собрания

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В ходе поездки в Кировскую область парламентарий провел ряд рабочих встреч с представителями региональных общественных организаций, а также посетил поселок Мурыгино Юрьянского района, где на базе центра культуры и досуга состоялось торжественное открытие музейной экспозиции «Мурыгино — дорогами войны».

Организаторы поблагодарили сенатора за помощь в создании музея, сохраняющего память о земляках и соотечественниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и приближавших Победу над фашистскими захватчиками, самоотверженно работая в тылу.

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