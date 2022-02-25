В Северной Осетии полицейские предупреждают школьников о вреде наркотиков

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

В Тарской средней общеобразовательной школе № 1 проведена профилактическая беседа на правовую тему.

Мероприятие, организованное инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пригородному району старшим лейтенантом полиции Дианой Джагаевой, состоялось с учащимися старших классов.

Разговор с подростками начался с выступления специалиста-эксперта УКОН МВД по РСО-Алания Анны Маргиевой и коснулся незаконного оборота наркотиков. Она рассказала школьникам о том, к каким тяжелым последствиям приводит употребление наркотических средств и разные психотропные вещества. В доступной для ребят форме объяснила их пагубность для организма человека.

В процессе доверительного общения Анна Маргиева напомнила ребятам, что незаконное распространение наркотиков в нашей стране строго наказывается, и попросила слушателей не поддаваться на уговоры подозрительных людей, предлагающих перевести или попробовать смертоносные вещества. О таких попытках необходимо информировать сотрудников полиции.

Далее инспектор ПДН Диана Джагаева поведала учащимся об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершаемые ими противозаконные деяния. Были приведены конкретные примеры, когда в отношении малолетних правонарушителей применялись серьезные меры воздействия.

Офицер полиции пояснила, что необходимо в любых случаях соблюдать закон и порядок, строго следовать общепринятым нормам морали и быть законопослушными гражданами России. Отметим, что состоявшийся диалог вызвал большой интерес у детей. Гости обстоятельно ответили на все заданные им вопросы.

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