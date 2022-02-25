В Ольхонском районе пресечена незаконная добыча байкальского омуля

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Сотрудниками отделения полиции, дислоцирующегося в поселке Еланцы Ольхонского района выявлен факт незаконной добычи омуля.

Полицейские установили, что двое местных жителей, используя сетные орудия лова водных животных, являющимися запрещенными, осуществляли вылов рыбы в 10 километрах от бухты Крестовая на озере Байкал. Полицейскими изъяты: 65 хвостов запрещенного к вылову и продаже байкальского эндемика, рыболовная сеть, навигатор, пешня, устройство для снятия льда.

В соответствии с действующим законодательством ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 230 тысяч рублей.

Органом дознания Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).



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