В. Матвиенко: Россия и Таджикистан накопили большой опыт развития двустороннего взаимодействия

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила в Душанбе на VII Межпарламентском форуме «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в открытии Седьмого Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

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В выступлении спикер СФ подчеркнула, что 2022 год – юбилейный в отношениях России и Таджикистана. «Мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами».

По ее словам, государства накопили большой опыт сотрудничества, и сегодня их взаимодействие носит по‑настоящему многоплановый и обоюдовыгодный характер. «Во многом этому способствует доверительный диалог Президента России Владимира Путина и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Важно, что взаимодействие законодателей выстроено в таком же доверительном, открытом ключе».

Тесные двусторонние связи в военной сфере и дислокация на территории Таджикистана российской военной базы служат хорошей поддержкой обеспечения безопасности как Республики, так и России

Касаясь темы правового регулирования вопросов безопасности, Валентина Матвиенко отметила, что тесные двусторонние связи в военной сфере и дислокация на территории Таджикистана российской военной базы служат хорошей поддержкой обеспечения безопасности как Республики, так и России, важным элементом купирования возможных новых угроз.

Спикер СФ напомнила о недавней ратификации соглашения с Таджикистаном о создании Объединённой региональной системы ПВО, которое должно внести лепту в обеспечение межрегиональной стабильности. «И ОДКБ работает не на словах, а на деле. Это наглядно доказали оперативные, решительные действия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане в начале этого года».

Валентина Матвиенко добавила, что ситуация в Казахстане нормализовалась, а, значит, 30-летие МПА СНГ можно провести, как и планировалось, в Алма-Ате в марте этого года.

Наряду с «традиционными» угрозами, по словам спикера СФ, появились новые, не менее опасные вызовы. «Мир перешел из эпохи «информации» в эпоху «дезинформации», которая послужила благодатной почвой для искусственного нагнетания внешнеполитической напряжённости, поиска мифического внешнего врага, применения рычагов экономического давления, развязывания не только информационных войн, но и кровопролитных вооруженных конфликтов».

Валентина Матвиенко подробно рассказала об обстоятельствах принятия Россией решения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств. «Вы, безусловно, знаете о трагедии на Востоке Украины, многочисленных жертвах среди мирных граждан из‑за обстрелов вооруженными силами Украины населенных пунктов ДНР и ЛНР, отказе Украины от мирного урегулирования ситуации в соответствии с Минскими соглашениями. Все последние годы Россия настойчиво призывала решить этот внутриукраинский конфликт политическими, дипломатическими средствами, сесть за стол переговоров, остановить кровопролитие. Но нынешние украинские власти при поддержке своих западных покровителей, к сожалению, выбрали другой путь: усилили военные действия, активизировали обстрелы с применением тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков, постоянно работали диверсионные группы, совершались теракты. В этих условиях было принято непростое, но единственно верное решение — признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. В соответствии с подписанными договорами Россия объявила специальную военную операцию, чтобы понудить к миру, остановить милитаризацию Украины. Нам просто не оставили другого выбора».

Говоря об основной теме Форума, Председатель Совета Федерации отметила, что Россия остается главным торговым партнером Таджикистана. «Во внешнеторговую деятельность с Таджикистаном вовлечено подавляющее большинство российских регионов. Функционируют сотни совместных предприятий». При этом, по словам Валентины Матвиенко, интерес субъектов РФ к расширению взаимодействия на этом направлении продолжает расти. Она поблагодарила представителей региональных властей, которые принимают участие в Форуме, и призвала усилить контроль за исполнением двусторонних соглашений с таджикистанскими регионами.

Спикер СФ считает, что перспективами обладает наращивание сотрудничества в сфере сельского хозяйства — поставок экологически чистых продуктов из Таджикистана и российской сельскохозяйственной техники. В строительной отрасли Валентина Матвиенко отметила и новые технологические направления, связанные с внедрением передовых решений в городскую среду.

Россией накоплен существенный опыт по цифровой трансформации госуправления, в том числе и на региональном уровне. «Совет Федерации также проводит реформу, направленную на максимальную цифровизацию парламентской работы. Поэтому диалог с друзьями из Таджикистана по вопросам цифрового развития может быть весьма субстантивным», — сказала спикер СФ.

В ходе выступления Валентина Матвиенко обратила внимание на высокий уровень поддержки русского языка и российской культуры со стороны руководства Таджикистана. «В республике функционируют филиалы самых известных российских вузов, успешно работает Российско-Таджикский (Славянский) университет, связи крепнут и в сфере школьного образования, где особую роль играет проект «Российский учитель за рубежом».

По мнению Председателя СФ, контакты в образовательной сфере позволяют, в том числе, сформировать задел для урегулирования чувствительных вопросов трудовой миграции. «Настроены на то, чтобы таджикские работники трудились легально, с соблюдением всех норм и требований российского законодательства, и их права были максимально защищены».

Валентина Матвиенко отметила масштабную работу по модернизации правовых режимов временного пребывания и постоянного проживания в России иностранных граждан. «В перспективе будет скорректирован порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, появятся новые удобные и безопасные цифровые сервисы для иностранных работников. Важным шагом может стать и организация центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане, обучение их русскому языку и основам российского законодательства».

Спикер СФ призвала парламентариев проработать на законодательном уровне все аспекты миграции, включая защиту прав тех, кто приезжает работать в Россию.

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали в приветственном слове отметил, что Таджикистан придает большое значение межрегиональному форуму как действенному инструменту активизации сотрудничества. «В повестку дня форума включены темы, касающиеся наиболее востребованных направлений сотрудничества – торгово-экономических, социальных, культурно-гуманитарных отношений между Таджикистаном и Россией. Межпарламентские форумы «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» способствуют укреплению и развитию двусторонних связей двух стран». Рустами Эмомали выразил уверенность в эффективном решении вопросов двусторонней повестки, активном содействии парламентариев в реализации всех намеченных идей.

В рамках форума состоялась церемония подписания Соглашения между правительством Челябинской области и исполнительным органом государственной власти Согдийской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Валентина Матвиенко выразила надежду, что документ внесёт дополнительный и конкретный вклад в раскрытие торгово-экономического потенциала.

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