В. Матвиенко встретилась с главой Палаты Представителей Высшего Собрания Таджикистана М. Зокирзодой

Source: Russia – Council of the Federation

Основной темой беседы стало двустороннее сотрудничество и весь спектр вопросов межпарламентского взаимодействия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках официального визита в Душанбе встретилась с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой. Основной темой беседы стало двустороннее сотрудничество и весь спектр вопросов межпарламентского взаимодействия.

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По словам Валентины Матвиенко, в России высоко ценят и дорожат отношениями с Таджикистаном. «Мы вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества, накопили большой опыт взаимовыгодного сотрудничества».

Мы вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества, накопили большой опыт взаимовыгодного сотрудничества

Спикер СФ подчеркнула, что повестку российско-таджикистанских отношений определяют лидеры стран, между которыми установился доверительный диалог. «И парламентарии должны взаимодействовать в таком же ключе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Махмадтоир Зокирзода отметил, что таджикистанско-российские отношения дружбы и сотрудничества устойчиво развиваются по всем направлениям. «Сегодня они отличаются высоким уровнем взаимодействия, основанным на принципах дружбы, взаимоуважения и доверия».

Собеседники уделили внимание и теме межрегиональных связей. Валентина Матвиенко высоко оценила работу Межпарламентского форума «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», который за время своей деятельности зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обсуждения перспектив регионального взаимодействия и для привлечения регионов двух стран к сотрудничеству. «Рассчитываем, что и далее парламенты России и Таджикистана будут принимать активное участие в продвижении межрегиональных связей».

Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Душанбе встретилась с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой

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Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Душанбе встретилась с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой

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Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Душанбе встретилась с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой

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Григорий Карасин

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Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Душанбе встретилась с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой

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Помимо торгово-экономического важным направлением взаимодействия Валентина Матвиенко назвала гуманитарное сотрудничество, включая проекты в сфере образования.

Касаясь взаимодействия в рамках СНГ, Валентина Матвиенко выразила надежду на продолжение взаимодействия по укреплению внешнеполитической координации. Она поблагодарила парламентариев Таджикистана за активную работу в МПА СНГ и участие в наблюдении за выборами и референдумами на пространстве Содружества, предложила принять активное участие в торжественных мероприятиях МПА СНГ по случаю 30-летия Ассамблеи, которые планируется провести в Казахстане в марте этого года.

Во встрече принял участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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