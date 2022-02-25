В Краснодарском крае полицейские изобличили местного жителя в серийном мошенничестве

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступил ряд заявлений от местных жителей о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что заключили договоры с индивидуальным предпринимателем на изготовление металлоконструкций и перечислили на указанный им банковский счет денежные средства в качестве оплаты за услугу, после чего мужчина перестал выходить с клиентами на связь, так и не выполнив взятые на себя обязательства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 41-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник не мог выполнить взятые на себя обязательства по изготовлению металлоконструкций и проведению монтажных работ. Для погашения долга перед потерпевшими мужчина брал деньги у новых заказчиков, но так и не смог вовремя выполнить работы и погасить задолженность. Общая сумма ущерба 30 потерпевшим составила более 2 миллионов рублей.

В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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