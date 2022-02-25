В Краснодарском крае госавтоинспекторы помогли сохранить имущество во время пожара в автосервисе

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мостовскому району на улице Кооперативной заметили возгорание автосервиса. Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть.

По указанному адресу незамедлительно прибыл ближайший наряд отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Мостовскому району и сотрудники экстренных служб. Лейтенанты полиции Николай Кияницкий и Игорь Зималин обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта к месту возгорания. Затем полицейские помогли выкатить из бокса оставленные для ремонта машины на безопасное расстояние.

Владельцы автомобилей поблагодарили госавтоинспекторов за сохранность своего имущества.

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