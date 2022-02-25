В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о хищении почти 40 тысяч кубометров природного газа

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Следователем СЧ СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении 58-летнего генерального директора предприятия, специализирующегося на производстве нефтепродуктов, возбуждено уголовное дело о хищении природного газа.

Сотрудниками полиции установлено, что в ноябре 2017 года предприятие, возглавляемое подозреваемым, заключило договор с руководством газосбытовой компании на поставку природного газа. В августе 2020 года в связи с наличием дебиторской задолженности по оплате за потреблённое голубое топливо на сумму более 91 тысячи рублей поставка газа была прекращена путём отключения фасадочного участка от газопровода.

Злоумышленник нашёл выход из создавшейся ситуации. В мае 2021 года он самовольно подключился к газопроводу, нарушив пломбы и демонтировав ранее установленную поставщиком заглушку на трубе высокого давления.

Таким образом, генеральным директором предприятия в период с мая по декабрь 2021 года совершено хищение природного газа объёмом свыше 39 тысяч кубометров на сумму более 200 тысяч рублей.

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