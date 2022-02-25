В Брянской области автоинспектор вернул пенсионерке забытую на остановке сумку

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

Инцидент произошел в городе Дятьково. Дождавшись общественный транспорт, 74-летняя местная жительница уехала домой, забыв на остановке свою сумку. Во время несения службы ее обнаружил инспектор ДПС МО МВД России «Дятьковский» лейтенант полиции Павел Жмакин. Установив личность владелицы, полицейский разыскал женщину и вернул ей забытую вещь.

Пенсионерка уже и не надеялась найти пропажу и была приятно удивлена, когда автоинспектор привез ей домой ее сумку. Горожанка от души поблагодарила полицейского за доброту и неравнодушие.

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