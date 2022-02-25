Вынесен приговор по первому в России уголовному делу о проведении договорного футбольного матча

Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs

«Сегодня Железнодорожным районным судом г. Воронежа завершено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного тренера и шести футболистов краснодарского футбольного клуба «Черноморец». Они признаны виновными в предварительном сговоре спортсменов и тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Это первый в России приговор по уголовному делу о преступлении, предусмотренном статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования, которое вели следователи Следственного департамента МВД России, установлено, что в мае 2019 года что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.

Тренер «Черноморца» передал предложение шестерым игрокам своей команды, которые согласились отказаться от спортивной борьбы. Согласно экспертному заключению технического комитета Российского футбольного союза, в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками Следственного департамента МВД России проанализированы заключения Российского футбольного союза, назначены необходимые судебные экспертизы, проведено более 150 допросов и очных ставок. Совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России на территории семи регионов осуществлено более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия были проведены в офисах футбольных клубов, а также по местам жительства игроков, руководителей спортивных команд и иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию.

Бывшему главному тренеру ФК «Черноморец» приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, футболистам – в размере от 290 до 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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