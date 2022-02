24.02.2022 Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski za 2021 r.

Source: Government of Poland in Polish

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski za 2021 r.24.02.2022

18 lutego 2022 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW.

MFW pozytywnie ocenił stan polskiej gospodarki oraz przewiduje wzrost PKB Polski o 4,6% w 2022 r.

Według MFW wspierające działania rządu oraz mocne fundamenty gospodarki pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19 w Polsce.

Fundusz przewiduje wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 4,6% w 2022 roku oraz 3.7% w 2023 r.

W ocenie MFW znaczące wsparcie rządu oraz mocne fundamenty makroekonomiczne pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii i wspierać ożywienie w gospodarce. Fundusz ocenia, że wzrastające ceny energii, zakłócone łańcuchy dostaw oraz silny popyt wewnętrzny wpływają na dynamikę cen i jednocześnie wymagają dalszego zacieśnienia polityki monetarnej. Ekspansywna polityka fiskalna powinna być ograniczana, jako że poziom PKB może znaleźć się powyżej swojego potencjału.

Zdaniem MFW Polska powinna skupić się na transformacji energetycznej, aktywnej polityce wobec zatrudnienia i rynku pracy oraz koordynacji inwestycji publicznych, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki i pozostania na ścieżce wysokiego wzrostu w przyszłości. Fundusz pozytywnie ocenia także stabilność sektora bankowego w Polsce, w tym inicjatywy rozwiązania kwestii walutowych kredytów hipotecznych.

Zdaniem Funduszu dług publiczny wyniesie 52,1% PKB w 2022 r., a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,1% PKB.

Według prognoz MF wzrost PKB w 2022 r. w ujęciu realnym wyniesie również 4,6 proc. Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (metodyka UE), osiągnie poziom ok. 2,9 proc. PKB, czyli poniżej granicy 3 proc. PKB zapisanej w kryteriach z Maastricht.

