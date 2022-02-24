Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2124.02.2022 18:19

Экипажи МКС-67 успешно завершили экзаменационную сессию

Экзаменационные комплексные тренировки, в которых участвуют экипажи МКС-67, являются завершающим этапом их подготовки к полету на базе Центра подготовки космонавтов. Космонавты должны показать командную работу при управлении кораблем «Союз МС» и способность успешно выполнять свои профессиональные обязанности на российском сегменте Международной космической станции.

В экзаменационные билеты включают нештатные и аварийные ситуации. Экипажу необходимо своевременно заметить неполадку или отклонение от нормы, распознать возможную угрозу и продемонстрировать экзаменаторам алгоритм решения проблемы.

Сегодня, 24 февраля 2022 года, основной экипаж МКС-67 в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова сдавал экзамен на тренажере корабля «Союз МС». Двумя днями ранее космонавты блестяще справились со всем задачами на тренажере российского сегмента МКС.

Командир экипажа МКС-67 Олег Артемьев, который уже дважды бывал в космосе, заметил парадокс: пока в полетах ему не приходилось сталкиваться с теми нештатными ситуациями, которые доставались на экзаменах. Тем не менее готовым надо быть ко всему. В своем экипаже Олег Артемьев уверен: космонавты многократно отрабатывали действия при возникновении любой непредвиденной ситуации и смогут оперативно найти решение проблемы.

Что касается сегодняшнего экзамена на тренажере корабля «Союз МС», то в числе ситуаций, которые смоделировали для основного экипажа МКС-67 инструкторы ЦПК, были: непрохождение команды отделения корабля от ракеты-носителя, сбой в ориентации корабля на причаливании к станции, отказ датчиков системы стыковки, разгерметизация спускаемого аппарата и другое.

Дублирующий экипаж МКС-67 в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной сегодня сдавал экзамен на тренажере российского сегмента МКС. Они тоже поделились впечатлениям о свой предыдущей экзаменационной тренировке, которая проходила на тренажере корабля «Союз». Дмитрий Петелин отметил, что очень важно распознать возникновение нештатной ситуации, поэтому необходимо внимательно следить за параметрами приборов. Анна Кикина подчеркнула, что для успешной сдачи экзамена нужно работать слаженно, уверенно и спокойно.

В процессе экзаменационной тренировки на тренажере российского сегмента МКС дублерам пришлось столкнуться с такими ситуациями как: отказ приемника (ПРМ) УКВ1, отказ клапана электромагнитного КЭ2 на открытие в системе «Электрон», пожар на российском сегменте станции, который невозможно ликвидировать. Оба экипажа успешно справились со своими задачами и показали высокие результаты.

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В то время, когда космонавты сдавали экзамены, в ЦПК состоялась торжественная церемония передачи волейбольного мяча для отправки на Международную космическую станцию. Для осуществления этой цели Центр посетили генеральный директор Оргкомитета Чемпионата Роман Станиславов и вице-президент Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, а также талисман предстоящих игр — тигр Тигроша.

Недавно космонавт Роскосмоса Денис Матвеев (бортинженер-1 основного экипажа МКС-67) стал послом Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 от города-организатора Санкт-Петербурга. Турниры пройдут в разных городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Почетная миссия получить мяч и передать его экипажу, который в марте отправится на МКС, выпала Герою России, летчику-космонавту РФ, заместителю начальника Центра и командиру отряда космонавтов Роскосмоса Олегу Кононенко.

«Мы рады поддержать Чемпионат. Я сам играл в волейбол, у меня первый взрослый разряд по этому виду спорта. Космонавты, работающие на МКС, всегда поддерживают крупные спортивные турниры и, как вы знаете, даже играли играть в бадминтон и футбол», − отметил Олег Кононенко.

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