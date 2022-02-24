Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Синицын провел совещание с участием профильных министерств и ведомств, бизнес-сообщества, экспертов.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел совещание, посвященное совершенствованию законодательства о государственно-частном партнерстве.

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Сенатор отметил, что механизмы взаимодействия между публичной властью и бизнесом активно развиваются. «Концессионному рынку идет семнадцатый год, рынку государственно-частного партнерства – седьмой год. За эти годы практика применения ГЧП стала использоваться в дорожном строительстве, в инфраструктурных, городских, социальных проектах. Рынок ГЧП и концессий стабильно растет».

Практика применения ГЧП стала использоваться в дорожном строительстве, в инфраструктурных, городских, социальных проектах. Рынок ГЧП и концессий стабильно растет

Сенатор отметил, что законы о концессионных соглашениях и о ГЧП достаточно часто корректируются, и эти изменения активно обсуждаются на разных площадках.

По его словам, последние изменения разрабатывались Министерством экономического развития с лета 2018 года. Они рассмотрены на заседании правительственной Комиссии по законотворческой деятельности, в ближайшее время ожидается их внесение в Государственную Думу. «Целью корректировки законодательства заявлено совершенствование механизмов государственно-частного партнерства для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов», — подчеркнул Алексей Синицын.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Синицын

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Артем Шейкин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Синицын

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Артем Шейкин

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Участники заседания обсудили указанные законопроекты. В мероприятии приняли участие сенатор РФ Артем Шейкин, ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национального центра ГЧП, банковского и экспертного сообщества.

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