Первая часть делегации Паралимпийского комитета России прибыла в Пекин

Source: Russia Ministry of Sport

23 февраля первая часть делегации сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) прибыла в Пекин.

Как сообщил председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, в Пекин прибыло восемь россиян. Они получили отрицательные результаты тестов на коронавирус и уже приступили к работе.

Перед прибытием основной части делегации специалисты ПКР проверят и подготовят места будущего размещения команд, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят к работе медицинские центры ФМБА России и штаб команды.

Первые спортсмены из России прибудут в Пекин 25 февраля – это будут сборные по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею. 1 марта прилетят команды по керлингу на колясках, лыжным гонкам и биатлону.

XIII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года. В Играх примут участие около 736 спортсменов из 50 стран. Они разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта. Наибольшее количество комплектов медалей будет разыграно в горнолыжном спорте (30), лыжных гонках (20) и биатлоне (18).

Состав паралимпийской делегации Российской Федерации утверждён на заседании Исполкома Паралимпийского комитета России 16 февраля 2022 г. С учетом дополнительных квот Исполком ПКР утвердил состав делегации в количестве 185 человек, из которых 71 спортсмен.

Спортсмены команды ПКР примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде из 78 видов программ. 33 спортсмена выступят в лыжных гонках и биатлоне. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, шесть – по сноуборду. В команде по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках – пять.

Источник: РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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