Павел Сорокин провёл совещание по догазификации Москвы

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 февраля. – Павел Сорокин осмотрел площадку АО «Мосгаз» и провёл совещание по догазификации Москвы, где рассматривались актуальные данные по уровню газификации города, а также планы по догазификации и расширению инфраструктуры доведения газа до потребителей. «Системный подход – от утверждения плановых документов, Генеральной схемы газоснабжения Москвы до их реализации в рамках городских программ – обеспечивает высокий уровень газификации столицы, который превышает 92%. Ведется активное создание системы газораспределения, отличительной особенностью которой является высокий уровень надёжности, резервирования и безопасности», – отметил Павел Сорокин на совещании. По словам замминистра, в Москве создана система, при которой оперативные службы в режиме реального времени контролируют параметры всего газораспределительного оборудования и максимально быстро реагируют на любой технологический инцидент.

В офисе «Мосгаза» Павел Сорокин также осмотрел выставку газового оборудования, посетил Службу одного окна и Центральное диспетчерское управление компании, а также в прямом эфире пообщался со строителями газораспределительной сети в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

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