Е. Писарева: Социальная сфера Новгородской области получит дополнительную поддержку

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала изменения в региональный бюджет, внесенные депутатами в ходе заседания Новгородской областной Думы.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области прокомментировала изменения в региональный бюджет, внесенные депутатами в ходе заседания Новгородской областной Думы 24 февраля.

Новгородская область получила из федерального бюджета более 648 с половиной миллионов рублей. Эти средства пойдут на содержание и ремонт дорог, а также на развитие региональной системы здравоохранения

«Новгородская область получила из федерального бюджета более 648 с половиной миллионов рублей. Эти средства пойдут на содержание и ремонт дорог, а также на развитие региональной системы здравоохранения», — сказала Елена Писарева.

«Региональный бюджет остается социально направленным. За счет полученной ранее экономии выделены средства для приобретения двух мобильных поликлиник и развития системы дистанционного мониторинга здоровья. Это особенно важно для жителей отдаленных районов области», — подчеркнула сенатор.

Елена Писарева приняла участие в заседании Новгородской областной Думы

Елена Писарева также отметила, что в сфере особого внимания законодателей находятся такие важные сферы жизни, как спорт, образование и развитие детей. Так, выделены дополнительные средства на реализацию приоритетного регионального проекта «Развитие профильного образования», на поддержку молодых учителей и другие цели.

«Увеличено финансирование на благоустройство, восстановление исторического облика Великого Новгорода: это и восстановление объектов культурного наследия, и реконструкция главной городской набережной. Можно сказать, что ни одну из ключевых сфер жизни региона не обошли вниманием, и позитивные изменения не заставят себя долго ждать», — сказала она.

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