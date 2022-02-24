Делегация Совета Федерации направляется с официальным визитом в Республику Таджикистан

Source: Russia – Council of the Federation

Запланированы встречи с руководством страны и участие в VII Межпарламентском форуме «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга 24–25 февраля совершает официальный визит в Республику Таджикистан.

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В программе визита — встречи спикера СФ с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали и Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзодой.

Планируется беседа Председателя Совета Федерации с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В составе делегации Совета Федерации заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Делегация 25 февраля примет участие в VII Межпарламентском форуме «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». На пленарном заседании выступят спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, а также ряд представителей региональных властей.

В рамках форума ожидается подписание Соглашения между Правительством Челябинской области и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Программой визита предусмотрен осмотр места строительства общеобразовательной школы, где обучение будет проходить на русском языке. Сенаторы также посетят Президентский лицей для одаренных детей. Это учебное заведение участвует в реализации гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».

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