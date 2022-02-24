Г. Ягубов встретился с руководителями общественных организаций Ставрополья

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы повышения эффективности социальной работы в регионе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Геннадий Ягубов ЯгубовГеннадий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края в ходе поездки в регион встретился с руководителями общественных организаций, оказывающих социальную помощь.

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Сенатор посетил Центр, созданный Пятигорской городской общественной организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец», и социальный приют для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Минераловодском городском округе.

Руководитель организации «Тепло сердец» Светлана Суханова обозначила проблемы, связанные с социализацией детей с особыми образовательными потребностями. Она отметила, что необходимо расширять возможности включения детей в общую систему дополнительного образования и детского спорта.

Геннадий Ягубов предложил провести встречу представителей организации с министром физической культуры и спорта края Андреем Толбатовым, чтобы определить направления дальнейшего сотрудничества.

Координатор минераловодского социального приюта для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Кристина Багандова передала предложения с целью оптимизации работы по восстановлению документов для людей без определённого места жительства. Сенатор планирует в ближайшее время обсудить предложения с профильными ведомствами.

«На Ставрополье общественные организации накопили достаточный опыт. Консолидация усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества и общественности поможет вывести работу по оказанию социальной помощи жителям края на качественно новый уровень», — подчеркнул Геннадий Ягубов.

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