В Тюмени в шестой раз пройдёт ежегодный фестиваль по сноуборду «Битва на Туре»

Source: Russia Ministry of Sport

26 февраля на набережной в центре Тюмени состоится шестой ежегодный фестиваль «Битва на Туре». На международные соревнования по сноуборду в олимпийской дисциплине «биг-эйр» уже заявлены спортсмены из России, Бельгии, Швейцарии, Республики Беларусь, Сербии. Турнир пройдёт на специально возведенной конструкции с использованием перепадов высот и выкатом на лед реки Туры.

Руководство Тюменской области планирует создать международный спортивный кластер, который объединит различные виды спорта и образовательные проекты.

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов отметил: «Очень важно, что такие крупные объединения разных спортивных направлений появляются на территории России. Мы будем это поддерживать, и важно, чтобы в восьми округах были точки, которые могли бы именно объединять вокруг себя при проведении таких крупных мероприятий. Инициатива Тюменской области хороший тому пример. Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи обсуждаем подготовку карты событий на год, чтобы в разных регионах на территории Российской Федерации появлялись такие точки активности, позитива и спорта, это важно. Мы с Федерацией сноуборда России и Федерального агентства по делам молодежи будем поддерживать и тиражировать такой опыт».

В рамках подготовки к фестивалю «Битва на туре» на площадке ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция с организаторами международных соревнований. В ней приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, директор Департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, президент Союза экстремальных видов спорта, организатор фестиваля «Битва на Туре» Иван Шмонин.

Помимо подготовки предстоящего мероприятия участники встречи обсудили развитие уличной культуры и экшн спорта в стране, а также появление в Тюменской области международного спортивного кластера, который объединит различные виды спорта и образовательные проекты.

«В России большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Принят и успешно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Осуществляется грантовая поддержка проектов, инициированных различными общественными организациями и нацеленных на развитие уличного спорта, массового спорта, студенческого и молодежного спорта. Отличная новость, когда те виды спорта, которые еще совсем недавно считались исключительно уличными, включают в олимпийскую программу», – сообщил Максим Уразов.

«Здорово, что при такой синергетической работе можно создавать действительно классные события. Федеральное агентство по делам молодежи стало в этом ключе довольно плотно взаимодействовать с экшн спортом и уличными культурами. В прошлом году совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Союзом экстремальных видов спорта мы запустили создание дорожной карты мероприятий по стране, связанных с уличной культурой и спортом. Здорово, что есть лидеры спортивных направлений, которые ведут сообщества за собой и генерируют появление новых качественных проектов в разных регионах страны», – отметил Егор Литвиненко.

Президент Союза экстремальных видов спорта, организатор фестиваля «Битва на Туре» Иван Шмонин рассказал о планах по проведению международных соревнований по сноуборду, ледолазанию и лыжным гонкам на фестивале в следующем году. Представители Минспорта России и Федерального агентства по делам молодежи выразили готовность в оказании поддержки развития проекта.

По словам организаторов Битвы на Туре, уличные виды спорта, незаметные ранее, сейчас занимают лидирующие позиции среди молодежи. В стране улучшается материально-техническая инфраструктура для занятий современными видами спорта. За последние годы сформировалось российское сообщество на стыке молодежных субкультур и спорта высших достижений.

«Битва на Туре» росла из юношеских инициатив. Для того чтобы проект был заметен, в 2017 году соревнования перенесли с горнолыжного комплекса в центр города и презентовали сноуборд для жителей города. За шесть лет событие стало узнаваемым на федеральном уровне и расширилось до масштабов международных соревнований с перспективой получить статус Кубка мира в будущем», – подчеркнул Иван Шмонин.

Евгений Хромин отметил, что мероприятие пройдет ярко, красочно и безопасно, но болельщикам стоит учитывать сохраняющиеся риски распространения новой коронавирусной инфекции и следить за телевизионной трансляцией, которая пройдет на телеканале «Матч-Страна» и в социальных сетях.

Пресс-служба Минспорта России

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