В. Матвиенко обсудила с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Р. Эмомали развитие межпарламентских связей

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации находится с официальным визитом в Таджикистане.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках официального визита в Душанбе обсудила с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали развитие межпарламентских связей.

Смотрите также

Собеседники подчеркнули, что визит делегации Совета Федерации в Душанбе послужит укреплению двусторонних отношений.

По словам спикера СФ, Таджикистан — надежный партнёр и союзник России в Центральной Азии и на пространстве СНГ. Валентина Матвиенко отметила близость позиций Москвы и Душанбе практически по всем вопросам международной повестки дня, что позволяет успешно совместно решать задачи, направленные на упрочение региональной стабильности и развитие экономической интеграции как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур — ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС.

Рустами Эмомали добавил, что Россия и Таджикистан давно связаны узами дружбы и сотрудничества. «Россия — один из ключевых наших стратегических и торговых партнеров».

По его словам, за 30 лет дипломатических отношений страны наработали значительную базу взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. При этом парламентские связи, добавил Рустами Эмомали, способствуют развитию всего комплекса двусторонних отношений.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что взаимодействие законодателей двух стран интенсивное и результативное, оно не прекращалось и в период пандемии. «В практику прочно вошли консультации между парламентскими делегациями на таких авторитетных международных площадках, как Межпарламентский союз, МПА СНГ, ПА ОДКБ», — сказала Валентина Матвиенко. Спикер СФ считает значимым направлением сотрудничества мониторинг за избирательным процессом в странах Содружества.

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

1 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

2 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

3 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

4 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

5 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

6 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

7 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

8 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

9 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

10 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

11 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

12 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

13 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

14 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

15 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

16 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

17 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

18 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

19 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

20 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

21 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

22 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

23 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

24 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

25 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

26 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

27 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

28 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

29 из 30

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

30 из 30

Собеседники обратили внимание на активную работу Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, очередное заседание которой планируется провести в конце 2022 г.

По мнению Председателя СФ, дополнительный импульс взаимодействию придаст российско-таджикистанский Межпарламентский форум по межрегиональному сотрудничеству, очередное заседание которого состоится 25 февраля в Душанбе.

Валентина Матвиенко считает, что во взаимодействии регионов имеется ещё существенный и нереализованный потенциал. «Более 70 субъектов Российской Федерации заключили свыше 80 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах».

Особое внимание на встрече участники уделили вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере образования. Спикер Совета Федерации отметила успешный опыт командирования российских учителей в школы Таджикистана. «Признательны властям Республики за всемерное содействие реализации этого проекта».

Также Валентина Матвиенко назвала важной составляющей гуманитарного сотрудничества работу с молодежью, поддержку общественных организаций соотечественников, занимающихся воспитанием молодого поколения в духе дружбы между народами России и Таджикистана.

Председатель СФ подробно проинформировала о позиции и действиях России в связи с кризисом на Украине и необходимостью защиты граждан ДНР и ЛНР. Валентина Матвиенко подчеркнула, что специальная военная операция, которая была объявлена Президентом Российской Федерации, направлена на прекращение огня, военных действий. «Другого способа это сделать просто не существует».

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Российские региональные власти на встрече представляли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Курганской области Вадим Шумков, председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

MIL OSI