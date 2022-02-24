В. Матвиенко: Мы не могли бросить людей на истребление

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации прокомментировала проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Специальная военная операция, которая была объявлена Президентом Российской Федерации, направлена на прекращение огня, военных действий. Другого способа это сделать просто не существует.

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Об этом сказала журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга комментируя решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Украинский и российский народы всегда были братскими. Мы всегда жили в мире и согласии. У нас общая история, культура, традиции. Нас связывают тысячи нитей. Даже в страшном сне не могло привидеться, что такое может случиться

Валентина Матвиенко находится в Душанбе во главе делегации СФ, посещающей Республику Таджикистан с официальным визитом.

«Украинский и российский народы всегда были братскими. Мы всегда жили в мире и согласии. У нас общая история, культура, традиции. Нас связывают тысячи нитей. Даже в страшном сне не могло привидеться, что такое может случиться», — сказала глава СФ.

По ее словам, западные страны не один год готовили государственный неконституционный переворот и вооруженные националистические силы для его поддержки. «И когда это произошло, мы увидели, что из Украины делают враждебное России государство. Людям промывали мозги. Проводили русофобскую политику. Переписывали историю. Показывали Россию агрессором. При поддержке Запада Украина превращалась в нацистское государство. Это вызывало у нас тревогу, но мы терпеливо, с постоянным упорством говорили о том, что мы больше, чем кто‑либо, заинтересованы в том, чтобы Украина была мирным, процветающим государством».

Россия настаивала на том, что конфликт на Донбассе можно решить только мирным путем, напомнила Валентина Матвиенко. «Вместо этого постоянные обстрелы, гибель мирных людей. Мы видели, что на словах все поддерживали Минские соглашения, а на деле никто не собирался их выполнять. Вместо этого Киев заявлял, что намерен вступать в НАТО, вернуть себе ядерный статус».

Именно поэтому Россия обратилась к США, своим европейским партнерам и сформулировала четкие предложения по безопасности, отметила Валентина Матвиенко. «Как обеспечить в Европе неделимую безопасность в интересах России и всех стран? Мы сформулировали четкие предложения. И получили в ответ отписки».

России грозили санкциями, и ничего не делали для того, чтобы остановить киевский марионеточный режим, сказала глава СФ. «Вместо прекращения огня усилились обстрелы ДНР и ЛНР из тяжелых орудий. Продолжались акции на территории Донбасса, проникновения диверсионных групп».

Наблюдать дальше за этой агрессией было нельзя, сказала спикер СФ. «И Президент, и Федеральное Собрание поддержали решение ДНР и ЛНР быть независимыми государствами. Мы не могли бросить людей на истребление. Больше невозможно было терпеть издевательства над жителями этих республик. Люди в блокаде, они смотрели и ждали, что Россия их защитит».

Официальный визит делегации Совета Федерации в Республику Таджикистан

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Официальный визит делегации Совета Федерации в Республику Таджикистан

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

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Как отметила Валентина Матвиенко, после этого была надежда, что остынут «горячие головы», но артиллерийские обстрелы, взрывы, диверсии усилились. «И руководство Луганской и Донецкой Народных Республик обратилось к России на основании подписанных с ними Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с просьбой защитить их, остановить эту кровавую бойню, не допустить новых жертв».

Президент Российской Федерации как гарант Конституции, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами принял решение, которое получило поддержку в обществе. «Россияне очень сопереживали тому, что происходит в Луганске и Донецке».

Очень хочется, сказала Валентина Матвиенко, чтобы Россию услышал и украинский народ. «Мы не воюем с народом, мы хотим добиться мира. Мы хотим сделать так, чтобы на Украине больше никого не сжигали живьем, не убивали, не стреляли».

Киевский режим все это время переписывал историю, отметила Валентина Матвиенко. «Они забыли нашу общую Победу в годы Великой Отечественной войны. Сегодня героями стали те люди, которые в Бабьем Яру убивали и евреев, и русских, и поляков, и украинцев. У них осталась эта идеология. Почему Европа допускает, чтобы неонацизм снова поднял голову? Разве это не угроза каждому из нас? Я думаю, что и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Упустить момент, как это было сказано в выступлении Президента, прозевать ситуацию, не проявить волю, а проявить слабость, бессилие, это значит, что завтра у нашего порога будут эти националисты», — сказала Валентина Матвиенко.

Это уже не только вопрос безопасности Луганска и Донецка, это – вопрос безопасности России, сказала спикер СФ. «Ведь на самом деле все эти годы формировалось враждебное по отношению к России государство. И когда на Украину приезжали эмиссары и говорили общие слова, в это время шло открытое, циничное накачивание страны вооружениями, в том числе наступательными. И чего нам было дальше ждать от этого нацистского режима?»

И, конечно же, следующий шаг был бы прием Украины в НАТО, и продвижение Альянса уже вплотную к границам России, считает спикер СФ. «Мы не могли допустить, чтобы России была такая серьезная угроза».

Сегодня, как никогда, нужно сплочение нации, сплочение общества, считает глава СФ. «Мы – могучая, сильная страна. Мы всё преодолеем».

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