В Красноярске стартовал I Всероссийский зимний фестиваль массового студенческого спорта

Source: Russia Ministry of Sport

23 февраля в Красноярске состоялась церемония открытия I Всероссийского зимнего фестиваля массового студенческого спорта. Мероприятие организовано Ассоциацией студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Фестиваль пройдет на объектах, построенных к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, и объединит более 600 участников из образовательных организаций высшего образования со всей страны.

Участников фестиваля ждут спортивные соревнования по кёрлингу, регби на снегу, хоккею, сноуборду, лыжным гонкам и командной игре в снежки – юкигассен, а еще спортивные мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, круглый стол по развитию зимних видов спорта в образовательных организациях и насыщенная культурно-развлекательная программа в фан-зоне. Отдельным направлением фестиваля станет зимний Кубок болельщиков, в рамках которого пройдут мероприятия, конкурсы слоганов в поддержку спортсменов, плакатов, снежных талисманов и шоу болельщиков.

«Хочу поблагодарить руководство и губернатора Красноярского края за поддержку данного фестиваля, руководство АССК России за реализацию таких масштабных проектов, – сказал директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов. – Данный фестиваль станет первым федеральным форумом в России, который популяризует массовые зимние виды спорта среди студенческой молодежи».

Пресс-служба Минспорта России

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