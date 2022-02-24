А. Турчак: Мы держим на контроле вопросы капитального ремонта и строительства новых школ

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ принял участие в совещании по вопросу строительства объектов образования и реализации программы капремонта школ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области принял участие в совещании по вопросу строительства объектов образования и реализации программы капремонта школ. Мероприятие в формате видеоконференции провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

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В начале выступления Андрей Турчак проинформировал о том, что накануне посетил Ростовскую область, на которую приходится основной поток беженцев из Донбасса. «Мы посетили несколько пунктов временного размещения. Среди жителей Донбасса очень много детей. Силами волонтеров организуется их обучение и досуг. С детьми работают волонтеры-преподаватели и волонтеры-психологи», — рассказал парламентарий.

Вместе с тем, он обратил внимание, что со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы и детские сады. «Это касается всех регионов, куда массово направляются дети Донбасса. Для того, чтобы ребёнка взяли в образовательное учреждение, нужны документы, справки, в том числе медицинские, школьные принадлежности. Людям в одиночку, да и ещё и вдали от дома, всё это не собрать», — сказал Андрей Турчак.

В этой связи, он обратился к Татьяне Голиковой дать поручение Министру просвещения РФ и регионам оперативно отработать этот процесс, помочь и родителям этих детей, и самим школам.

Программы капремонта и строительства школ – в числе ключевых приоритетов парламентариев

Касаясь вопросов повестки дня совещания, первый вице-спикер СФ отметил, что программы капремонта и строительства школ – в числе ключевых приоритетов парламентариев. «По капремонту вместе с Минпросвещения оперативно подготовлен Реестр, в него вошли более 7200 зданий и помещений. На 2022–2023 годы уже распределены 90 миллиардов рублей. В результате будут отремонтированы 2065 школ».

По словам законодателя, в первые два года будут отремонтированы школы, которые находятся в самом бедственном положении. Причем это не просто стены и фасады, а новое образовательное пространство, подчеркнул он. «На местах обсудят работы по конкретным объектам, вопросы по распределению учеников на время ремонта, их маршрутизации, обеспечению горячим питанием».

Андрей Турчак напомнил, что ещё в прошлом году договорились с Правительством, что ни один акт приемки не будет принят без подписи родительского комитета. «Такой контроль поможет главам регионов и региональным руководителям образования своевременно реагировать на проблемы и бороться с недобросовестными подрядчиками».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в совещании по вопросу строительства объектов образования

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Андрей Турчак

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в совещании по вопросу строительства объектов образования

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Андрей Турчак

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Первый зампред СФ поделился рядом предложений, которые возникли в ходе реализации программы. Он, в частности, отметил, что в некоторых школах нет собственных спортзалов, отсутствует или изношена уличная спортивная инфраструктура. «При этом во многих поселках школьный спортзал, стадион, спортплощадка являются единственной спортивной инфраструктурой для жителей».

Законодатель рекомендовал рассмотреть вопрос о включении в программу мероприятий по перепрофилированию классов в спортзалы, ремонту уличных школьных спортобъектов. Или предусмотреть финансирование в рамках какой‑либо другой программы, добавил он.

Андрей Турчак считает важным синхронизировать программу капремонта с другими программами и федеральными проектами. Например, в рамках национального проекта «Образование» в сельских школах создаются цифровые центры образования «Точка роста». «Надо совместить их с программой капремонта. Также должны быть синхронизированы заявки на создание объектов культуры, здравоохранения, спорта, благоустройство территорий, строительство дорог. Такой подход позволит получить максимальный эффект», — сказал законодатель.

Первый вице-спикер также уточнил, что далеко не все школы, которые нуждаются в капремонте, вошли в Реестр. «Причины были разные. Предлагаю продумать процедуру по дополнению списка школ в программе капремонта», — сказал он.

Парламентарий указал, что капитальный ремонт школ идет сейчас параллельно с другой большой программой, которая началась ранее. «Это строительство новых школ. До конца 2024 года их будет построено 1300. Будем держать вопрос на контроле», — заверил Андрей Турчак.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы усиления контроля за реализацией программы капитального ремонта школ. В первую очередь это касается соблюдения сроков на всех этапах реализации программы.

Речь также шла о повышении доступности образовательной среды для всех детей, в том числе с особенностями развития, вовлеченности родителей на всех этапах капитального ремонта – от проектирования до приемки.

В заседании принял участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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