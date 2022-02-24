А. Савин: Хлудневская игрушка и Тарусская вышивка должны стать региональными брендами Калужской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил эту тему на встрече с заместителем министра культуры региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в ходе рабочей поездки встретился с заместителем министра культуры региона Анастасией Абрамовой.

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В беседе обсуждался вопрос регистрации калужских брендов — Хлудневской игрушки и Тарусской вышивки. Сенатор напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации ведется работа по повышению привлекательности субъектов РФ и, в частности, по регистрации региональных брендов.

«Одними из наиболее известных брендов Калужской области являются Хлудневская игрушка и Тарусская вышивка, официальная регистрация которых начата в ноябре 2020 года», — сообщил Александр Савин. Он отметил, что проведено несколько совещаний, подготовлен и направлен в Роспатент комплект необходимых документов.

«2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, и это самое время для регистрации Калужского бренда», — считает парламентарий. Александр Савин добавил, что получение сертификатов о присвоении звания «Калужский бренд» должно состояться в марте этого года.

Хлудневская игрушка, известная с первой половины XIX века, — яркое проявление народного искусства Думиничского района Калужской области. Тарусская вышивка — один из изначальных способов вышивки, придуманный в далекие времена. Насыщенный колорит, многоцветные узоры тарусской вышивки производят впечатление праздника. Эти бренды стали неотъемлемой составляющей, «визитной карточкой» региона.

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