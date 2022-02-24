А. Башкин принял участие в совещании специалистов ВОЗ и врачей Астраханской области по вопросу сотрудничества в борьбе с туберкулезом

Source: Russia – Council of the Federation

Проект по сотрудничеству ВОЗ и медиков региона был запущен по инициативе сенатора.

Председатель подкомитета по административному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в прошедшем в российском представительстве Всемирной Организации Здравоохранения расширенном совещании специалистов ВОЗ, представителей Министерства здравоохранения РФ, руководителей, практических врачей системы здравоохранения Астраханской области и ученых Астраханского государственного медицинского университета.

Александр Башкин принял участие в прошедшем в российском представительстве Всемирной Организации Здравоохранения расширенном совещании специалистов ВОЗ

Проект по сотрудничеству специалистов ВОЗ с практическим здравоохранением и медицинской наукой Астраханской области в организации совместной работы по вопросам профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в регионе был запущен по инициативе сенатора. Несколько лет назад он обратился с соответствующим предложением к директору Европейского регионального бюро ВОЗ и представителю ВОЗ в России

Александр Башкин отметил, что, несмотря на пандемию, другие болезни никуда не делись. «Ими необходимо заниматься очень пристально. В том числе такой, действительно проблемной для Астраханской области патологией, как туберкулез».

Александр Башкин принял участие в прошедшем в российском представительстве Всемирной Организации Здравоохранения расширенном совещании специалистов ВОЗ

По результатам совещания врачи-фтизиатры высоко оценили результаты практического взаимодействия медицинского университета, органов практического здравоохранения с экспертами ВОЗ в области борьбы с туберкулезом.

MIL OSI