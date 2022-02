23.02.2022 KPRM Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, co się zmieni!

Source: Government of Poland in Polish

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania oraz szczepień przeciw COVID-19, które są najskuteczniejszą bronią w walce z wirusem. Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek – sprawdź, co się zmieni!

– Dziś widzimy po wielu konsultacjach medycznych i obserwacji tego, co się dzieje w innych krajach, że można zalecić daleko idące zmiany. Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące. Znieść te restrykcje, które towarzyszyły nam właściwie przez wiele miesięcy – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że wprowadzane zmiany są skonsultowane z Radą do spraw COVID-19. Od 1 marca zostanie zniesionych większość obostrzeń, a zostaną te, które są konieczne.

Zniesienie niektórych obostrzeń od 1 marca

Od 1 marca znosimy niektóre zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory. Co się zmieni? Przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Ważne! Od 1 marca wciąż będziemy musieli przestrzegać niektórych obostrzeń. To m.in. zasady dotyczące noszenia maseczek, izolacji, kwarantanny dla współdomownika oraz kwarantanny przyjazdowej (dla osób bez ważnego UCC).

Zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych

Pamiętaj, że maseczkę musisz nosić w takich miejscach jak autobus, sklep czy kino. Obecnie nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Izolacja w przypadku zakażenia COVID-19

Jeśli zachorujesz, bez zmian będziesz musiał poddać się izolacji. Izolacja to odosobnienie osoby zakażonej COVID-19 z pozytywnym wynikiem testu.

Izolacja trwa 7 dni, jeżeli nie wystąpiły u Ciebie objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał.

Inne zasady izolacji obowiązują Cię, jeśli wykonujesz zawód medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem. Twoja izolacja trwa:

7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2),

lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Kwarantanna dla współdomownika osoby zakażonej COVID-19

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia. Takie ryzyko istnieje, jeśli mieszkasz z osobą, która jest zakażona koronawirusem.

Jeśli mieszkasz z osobą chorą, Twoja kwarantanna trwa tyle, ile izolacja Twojego współdomownika.

Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją.

Co ważne:

jeśli jesteś zaszczepiony i uzyskałeś negatywny wynik testu, zostaniesz zwolniony z kwarantanny,

jeśli nie jesteś zaszczepiony, możesz zostać zwolniony z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkasz.

Kwarantanna przyjazdowa (dla osób bez ważnego UCC)

Kwarantanna obowiązuję Cię także kiedy wracasz z zagranicy (tylko w sytuacji, kiedy nie masz ważnego UCC) i trwa 7 dni.

Szczepienie przeciw COVID-19 – najskuteczniejsza broń w walce z zagrożeniem

Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważne, aby uchronić się przed zakażeniem. Jednak to szczepienie przeciw COVID-19 jest obecnie najskuteczniejszą bronią, która może nas uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

Obecnie wykonaliśmy już ponad 53 mln szczepień. Osoby w pełni zaszczepione:

w wieku 18+ – 65,6 proc.

w wieku 60+ – 76 proc.

w wieku 70+ – 77 proc.

Nie czekaj, zaszczep się przeciw COVID-19! Przyjąłeś dwie dawki szczepionki? Nie zwlekaj i zaszczep się dawką przypominającą. Pamiętaj, szczepienie przeciw COVID-19 to szansa na lżejszy przebieg choroby. Szczepiąc się, chronisz siebie i swoich bliskich.

Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki szczepieniom, ale także dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

Dystans

Dezynfekcja

Maseczka

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

