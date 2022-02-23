Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Военмех23.02.2022 14:25

Управляя теплом

Электронасосный агрегат с низкой виброактивностью — так называется инновационная разработка, которую по техническому заданию компании Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполняют в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». Сейчас проект, средства на который выделило Министерство науки и высшего образования России, вышел на этап создания опытного образца устройства.

От электронасосов во многом зависит устойчивая работа спутника с жидкостной системой терморегулирования. На их «плечах» лежат различные вспомогательные и служебные функции по обеспечению температурного режима космических аппаратов. Такие агрегаты заставляют рабочую жидкость циркулировать в гидравлической магистрали, перераспределяя тепловую энергию на борту, поэтому требования по надёжности и ресурсу к этим изделиям очень жёсткие.

В рамках проекта разрабатывается система управления агрегатами, которая построена на современной отечественной элементно-компонентной базе — с применением современных методов управления электродвигателями и алгоритмов мониторинга и диагностики. Сама конструкция насоса также оптимизирована. Применение новых изделий позволит решить сразу несколько принципиально важных задач.

«Виброактивность должна быть на низком уровне. По этой причине в конструкции электронасосного агрегата применены специальные гидродинамические опоры вместо традиционных подшипников качения, — рассказывает начальник отдела конструирования и отработки автоматики и устройств космических аппаратов компании „ИСС“ Андрей Ладыгин. — Такое решение позволит снизить уровень шумности насоса и получить приемлемые для нас характеристики. Это важно для других элементов космического аппарата, например, для высокоточных антенн либо других устройств, которые требуют стабильного положения, допустим, относительно Земли».

Работа над проектом электронасосного агрегата ведётся с 2019 года. За это время были выполнены теоретические исследования и определён функционал аппаратно-программного комплекса изделия, разработаны стенды для лабораторно-отработочных и конструкторско-доводочных испытаний, макеты, а также рабочее место для входного контроля и диагностики агрегата. Проектные решения позволят повысить надёжность и ресурс работы электронасоса, достичь его оптимальной энергопроизводительности и снизить массогабаритные параметры. Завершение работ запланировано на июнь 2022 года. К этому времени будет создан опытный образец электронасосного агрегата и проведены приёмочные испытания.

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