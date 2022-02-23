Поздравление Председателя СФ В. Матвиенко с Днём защитника Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот всенародный праздник для каждого из нас давно стал символом ратной доблести, мужества и беззаветной любви к Отчизне.

Сегодня мы чествуем военнослужащих и представителей других силовых структур, участников локальных конфликтов, контртеррористических и миротворческих операций, всех, кто отстаивает национальные интересы, надежно обеспечивает безопасность и суверенитет Российского государства, плодотворным трудом способствует его стабильности и процветанию.

С древнейших времен русское воинство отличалось высокими нравственными качествами, самоотверженностью и героизмом. Многовековая история хранит тысячи свидетельств несгибаемой стойкости и отваги в борьбе за свободу Родины. Традиции старших поколений достойно продолжают солдаты и офицеры современной России.

Уважаемые ветераны, действующие и будущие защитники Отечества! Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, успехов в ратном труде!

С праздником!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI