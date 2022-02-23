Поздравление по случаю Дня защитника Отечества

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества – с праздником, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно, по всей стране.

В нём воплощены чувства уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордости за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признания их героических заслуг перед Родиной в отстаивании её национальных интересов, суверенитета и независимости.

В основе ратной истории нашей тысячелетней страны, её славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг её сынов и дочерей, преданных Отечеству. Мы гордимся многими поколениями его защитников: дружинниками Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцами Минина и Пожарского, героями Полтавы и Бородино, Сталинграда и неудержимого штурма Берлина, – всеми, кто по заветам предков «Отчизну мужеством прославил».

В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить, что именно вы – доблестное поколение победителей – сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир. Ваш подвиг – это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережёт Россию от внешних угроз.

Уважаемые товарищи!

Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей, а Вооружённые Силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной, спокойной жизни наших граждан, стабильного поступательного развития России.

Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы – такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа.

Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники.

За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооружённых Сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи.

Серьёзно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, манёвры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции.

На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооружённых Сил.

При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка, но огромное значение всегда, в любые времена имели личные качества российских воинов, такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка.

В их формировании незаменима роль командира. Наш офицерский корпус не только костяк, основа, стержень армии и флота – это люди, искренне преданные России и своему воинскому долгу. Благодарю вас за верную и честную службу Родине, за ответственную подготовку личного состава, за то, что выполняете свои обязанности на совесть и с высокой самоотдачей, свято храните дух и характер отечественной воинской школы.

Дорогие друзья!

Как Верховный Главнокомандующий уверен в вас – в солдатах и офицерах России, в вашем высоком профессионализме, мужестве, надёжности, в том, что вы будете беречь мир и покой наших граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны.

Желаю вам здоровья и успехов в службе. Самые добрые пожелания – вашим семьям, родным и близким.

Ещё раз от всей души – с праздником!

MIL OSI