Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки23.02.2022 10:00

В Ростовской области испытают спутниковую связь для нужд сельского хозяйства

Город Ростов-на-Дону с борта Международной космической станции. Фото: космонавта Роскосмоса Олег Кононенко

Ростовская область станет тестовым регионом, в котором в 2022 году будут проведены испытания новых спутниковых технологий, позволяющих обеспечить высокоточное позиционирование сельскохозяйственной техники. Такое решение было принято во время состоявшейся поездки генерального директора компании «Космическая связь» Алексея Волина в Ростовскую область.

Компания «Космическая связь» вместе с Донским государственным техническим университетом, Аграрным научным центром «Донской», а также крупнейшими производителями тракторов и комбайнов «Ростсельмаш» и «Бизон» планируют провести эксперимент по установке создаваемого российского спутникового оборудования на сельхозтехнику, что позволит повысить точность ее позиционирования с 30 см до 4 см. По имеющимся прогнозам, это должно повысить эффективность работы тракторов и комбайнов на 10–15%.

Кроме того, предполагается проведение работ по адаптации разрабатываемых отечественных приборов высокоточного позиционирования к производимым в РФ и завозимым в страну образцам сельхозтехники. Крайне важно, чтобы эта техника могла работать вне зоны покрытия мобильной связью и Интернетом, т.к. в нашей стране до 90% обрабатываемых земель сельхозназначения находятся за пределами охвата сотовых операторов.

В России ежегодно производится примерно 7 тыс. комбайнов и 6 тыс. сельскохозяйственных тракторов, и сегодня РФ занимает 20% мирового рынка поставок сельхозтехники. Оснащение их оборудованием по высокоточному позиционированию, работающему на основе российской навигационной системы ГЛОНАСС, может стать серьезным шагом на пути развития цифровых технологий в сельском хозяйстве.

«Мы рассматриваем агропромышленный комплекс как одного из серьезных потенциальных потребителей услуг космической связи. В условиях, когда наша страна имеет свою собственную навигационную систему, мы должны найти конкурентоспособные отечественные решения по ее донастройке для нужд сельского хозяйства. И вместе с нашими партнерами из Ростовской области, представляющими науку, производство и образование, мы до конца лета этого года планируем найти основные технологические решения и определить перспективные пути развития в этой сфере», — сообщил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

По его словам, проведение эксперимента может также дать толчок новым учебным и образовательным программам.

Источник: Космическая связь

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