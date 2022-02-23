В День защитника Отечества А. Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ провел селекторное совещание с регионами, посвященное организации помощи эвакуированным с Донбасса.

В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области.

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День защитника Отечества приобретает новый смысл в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил Андрей Турчак. «Это историческое решение продиктовано желанием защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет отстаивали свое право говорить на русском языке, чтить свою историю, мирно жить и трудиться, растить своих детей и внуков. Россия в очередной раз доказала, что своих в беде не бросает и не позволит осуществлять геноцид наших людей на Донбассе», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Цветы к мемориальному комплексу также возложили заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, губернатор Ростовской области Василий Голубев ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области и исполняющий обязанности Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Александр Чуприян.

В Ростовской области Андрей Турчак также ознакомился с организацией оказания гуманитарной помощи эвакуированным с Донбасса. В этой целью он провел селекторное совещание с регионами РФ.

По его словам, продолжается сбор предметов первой необходимости для жителей Донбасса, также открыт сбор средств и резервные фонды в каждом регионе, где развёрнуты пункты временного размещения.

В эту работу по сбору гуманитарной помощи включились все: от Калининграда до Владивостока. В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями

Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область уже доставлено 800 тонн гуманитарного груза из разных субъектов Федерации. Жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывающим, в том числе, и в другие регионы России, оказываются всесторонняя помощь.

В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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В День защитника Отечества первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростовской области

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«В эту работу по сбору гуманитарной помощи включились все: от Калининграда до Владивостока. В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями», — сообщил Андрей Турчак.

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